與蔡衍明兄弟熟識 柯文哲：去過他們老家

2019-08-23 23:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲近來與旺中集團董事長蔡衍明槓上，要求對方說明與國台辦的關係。柯文哲在今晚播出電視專訪表示，他和蔡衍明、蔡衍明的哥哥蔡衍榮都相當熟識，甚至去過蔡家位於承德路上的老家，但他澄清沒跟蔡衍明吃過十幾次飯，雙城論壇就佔了10次。

柯文哲22日接受壹電視「十點上新聞」節目主持人陳雅琳專訪，今晚10點播出內容。主持人問到柯與蔡衍明兩人的關係，柯文哲說，他們家很有趣，藍綠各一半，他哥哥叫蔡衍榮，一個是旺台基金會、一個是旺中基金會，還去過老家聊過天。

主持人問有跟蔡衍明吃過十幾次飯？柯文哲反問，「有這麼多嗎？雙城論壇就佔了10次吧，有一次蔡衍明生日，不知道誰把我拖去，拖去就唱一首歌這樣。」他說，當醫生的，病人衝到急診是不會問說你是國民黨還是民進黨，不會當作敵人處理。

被問到與蔡衍明交情如何？柯文哲則說，就是認識而已，會跟蔡講話，蔡衍明很有趣、個性很「土公性（台語發音）」，他笑說不敢說跟蔡衍明滿好的，不敢抬舉自己。

不過，柯文哲提到，他對蔡有個問題，媒體做為第四權可以有立場，但不能太過分，70%報導都在爆同一個人，或是你聽我的話就捧你、不聽就K你，媒體不該變成老闆展示權力的工具，他也不認同媒體太過於商業，這不是正常國家應該有的現象，他不喜歡。

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