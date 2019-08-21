柯：和國台辦是對手關係 蔡衍明嗆：有沒有輸誠？

2019-08-21

〔記者沈佩瑤、陳昱勳／台北報導〕台北市長柯文哲與旺中集團董事長蔡衍明近來頻頻隔空互嗆，並要求對方說明和國台辦之間的關係。柯昨指自己和國台辦是對手，每年雙城論壇都在過招，「旺董和國台辦什麼關係要不要講一下？」對此，蔡衍明發聲明質疑柯：「國台辦有必要把你當對手？還是你用輸誠或報備的方式來解決表面上的過招？」

柯文哲日前爆料，稱自己因沒有按照蔡衍明要求發言而失去支持，蔡則回嗆自己曾和柯會面十多次，要柯說清楚「你、我和國台辦間的關係」。

柯文哲昨主持「信義長春慈悲關懷社區」開幕儀式前受訪表示，「我和國台辦就是對手關係」，互有攻防，每年雙城論壇都在過招，最慘烈的是在世大運。他並再度回嗆蔡衍明說：「那你旺董和國台辦是什麼關係？要不要自己回答一下？」

對此，蔡衍明昨天晚上透過中時電子報發表五點回應，直言他對柯市長太失望了，並指柯既然不清楚余紀忠創辦人的理念，就不要再消費余老先生。

蔡衍明回應柯的談話指出：「你自稱你和國台辦是對手關係，國台辦有必要把你當對手？還是你用輸誠或報備的方式來解決表面上的過招？」

蔡說，至於他與國台辦的關係，他可以很清楚地回答，他在大陸經商，都是單純的生意，沒有特權、沒有賺不該賺的錢。二○○八年底以個人身分入主媒體後，因為兩岸交流活動，與國台辦官員會面是很正常的事，就像柯一樣，也會與他們會面。

蔡衍明反問柯：「你現在所說、所做、所為，哪一項真的是為台灣整體利益？哪一項是為人民最大福祉？」

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