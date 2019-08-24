柯P要小英「交考卷」 作家傻眼：上一個是國台辦

2019-08-24 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕始終不願表態是否參選2020總統大選的台北市長柯文哲，昨（23日）接受電視專訪時說，他現在還在等總統蔡英文交考卷，若蔡能把台灣帶到更好的方向，他就不用選總統。對此，作家朱宥勳傻眼表示，這實在有點啼笑皆非，因為上一個要蔡總統交考卷的正是國台辦。

朱宥勳在臉書發文說，柯文哲要蔡英文「交考卷」，看了實在有點啼笑皆非。「你還記得上一個要她交考卷的人是誰嗎？是國台辦。2016年5月20日，蔡英文發表就職演說。隔天，國台辦發言人馬曉光說，這份演說是『未完成的考卷』，因為蔡英文還是不鬆口，不承認九二共識。」

「蔡英文有理他嗎？沒有。不是『答錯』喔，是根本不答。中國人要台灣總統寫考卷？搞清楚自己的身分好嗎。」朱宥勳說，在蔡英文執政的前兩年，不管中國用了多少方式威嚇利誘，蔡英文始終堅定不答這份「考卷」，說不接受就不接受，底線沒有妥協空間。直到今年年初，中國國家主席習近平把「九二共識」和「一國兩制」連結起來，蔡英文高分貝反擊，大家才開始說她「撿到槍」。

朱宥勳指出，他始終不講「撿到槍」這個詞，因為蔡英文才不是今年初撿到什麼的，她從2016年5月20日開始就是這個立場，分毫不移。在他看來，抵抗「一國兩制」並不是最需要勇氣的，因為這是大多數台灣人都不可能接受的；前面那兩年默默扛著壓力，不理會曖昧模糊的「九二共識」，才是習慣和稀泥的台灣人中少見的。

最後，朱宥勳強調，柯文哲要蔡英文「交考卷」之前，先看一下人家怎麼應對中國的考卷。他也質疑，「柯文哲同學，你自己跟旺中的關係、對中國的立場，才需要先寫份報告來吧？」

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