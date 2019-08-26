「國台辦柯文哲比我熟」 蔡衍明曝彼此首度接觸是柯「主動」

2019-08-26 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前透露和旺旺中時集團董事長蔡衍明相當熟識，還去過蔡衍明老家聊天，而蔡衍明今（26）日也釋出影片，提起自己和柯文哲間的關係，除了爆料雙方首度接觸是柯文哲主動找他，更直言「國台辦柯文哲絕對比他熟」。

蔡衍明在YouTube釋出影片「我和柯p的第一次」述說自己和柯文哲間的關係，表示自己和柯文哲彼此認為對方很「憨直」，說柯文哲是因被欺負到受不了才出來選市長，也認為「台灣需要一個梟雄」，比如柯文哲、韓國瑜這樣的梟雄來拯救。

蔡衍明透露，雙方首次接觸是柯文哲找他，因為柯文哲認為自己有心要救台灣，並絕對認同「兩岸好台灣才會好」才會積極準備雙城論壇，蔡衍明強調，自己不是柯文哲和台辦（國台辦）之間的橋樑，因為台辦（國台辦）柯文哲絕對比他熟。

蔡衍明認為柯文哲每天不是在虧就是在鬥嘴「越來越政客」，還反問柯文哲「可以隨便站在朋友（指自己）的頭上嗎，來沒有根據的說話」，接著說：你要踩我怎麼樣？什麼是紅媒？我想跟大陸好難道是錯的嗎？這以前我們都說過了，是不是？

蔡衍明曝光雙方第一次見面約一小時，是柯文哲2014想選市長的時候，透過媒體內部人員牽線要跟他交流，而當時蔡衍明是支持國民黨台北市長參選人連勝文，而柯文哲帶著簡余晏來訪，還對蔡衍明說：你只要認識我三個月，你就會愛上我。

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