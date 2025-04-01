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    警察年改覆議案 政院中午開臨時院會處理

    行政院長卓榮泰赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰赴立法院施政方針及施政報告並備詢，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    2025/04/01 09:24

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院日前三讀「警察人員人事條例修正案」，並於3月24日函送行政院，依規定，行政院如要提覆議，最晚須在4月2日前提出。對於政院是否提覆議等救濟手段，行政院長卓榮泰今赴立法院備詢前受訪表示，本週四因逢假日無法開行政院會，所以行政院已經決定在今天中午召開臨時院會，處理相關覆議案。

    立院於今年1月7日三讀「警察人員人事條例修正案」，明定警消、海巡、移民及空勤總隊退休所得替代率為80%。行政院發言人李慧芝日前強調，銓敘部估算未來50年基金收入減少和支出增加合計1700餘億元，財務缺口須靠行政院公務預算撥補，也就是全體納稅人共同負擔。行政院對此無法接受，並表達遺憾。

    「警察人員人事條例修正案」送至行政院後，行政院院會於3月27日一度把覆議案列入討論事項、卻臨時撤案。而行政院如要提覆議，依法須在4月2日前召開臨時行政院會通過。對於是否提覆議，知情人士認為，修法拖垮國家財政、不合體制，中央政府更需要透過合法合憲的救濟方式，讓政府運作能夠回到常軌。

    卓榮泰今率部會首長赴立院進行施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪，對於行政院是否針對「警察人員人事條例修正案」提覆議，卓表示，行政院和過去一樣，對於任何覆議案在時間許可下，都會審慎、謹慎、周延研判。

    卓榮泰指出，本週四因逢假日無法開行政院會，所以行政院已經決定在今天中午召開臨時院會處理相關覆議案，請立院委員先進們能支持行政院提出的覆議案。

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