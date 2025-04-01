李孝亮與黃呂錦茹見面隔天就變領銜人 李正皓今爆出更多對話細節

李正皓昨指出，李孝亮與黃呂第一次見面的隔天、李便成為罷免領銜人，第二次見面則有串供之嫌。李正皓今日更發文三問黃呂，揭露更多事件細節。圖為黃呂錦茹。（資料照）

2025/04/01 09:49

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委吳沛憶罷免案領銜人李孝亮挨告偽造文書，李母日前更發文點名國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹施壓李當領銜人。政論節目主持人李正皓昨指出，李孝亮與黃呂第一次見面的隔天、李便成為罷免領銜人，第二次見面則有串供之嫌。李正皓今日更發文三問黃呂，揭露更多事件細節。

李正皓表示，黃呂錦茹從頭到尾都躲在李孝亮的背後，黃呂不敢現身沒關係，他繼續質問黃呂錦茹三個問題。首先，國民黨市黨部2月6日除了請李孝亮去開會之外，有沒有請李孝亮把「身分證」等證明文件一起帶去？若屬實，那黃呂錦茹一開始就打算讓李孝亮當替死鬼，市黨部這樣霸王硬上弓的處理方式，李孝亮根本沒有拒絕的機會，因為2月6日當天罷免吳沛憶B隊就送件，不僅領銜人李孝亮沒看過連署書的內容，連罷免理由書也不是李孝亮親筆撰寫，「他只是個人頭」。

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李正皓續問，民進黨發言人吳崢3月27日提告國民黨死人連署是組織犯罪之後，黃呂錦茹除了在3月28日下午與李孝亮碰面之外，27日晚上有沒有與李孝亮接觸？李正皓接著質疑：「3/27（四）晚上李孝亮有沒有向黃呂錦茹保證『自己的行為自己解決』？」

李正皓表示，如果上述兩個問題屬實，那民進黨正式提告國民黨之後，黃呂錦茹連續兩天與李孝亮見面，甚至討論內容包含李孝亮扛罪，這百分之百是串供，已經到符合收押的要件。

李正皓強調：「老規矩，黃呂錦茹請妳先跟妳的律師討論好答案，妳可以不用回答我，但是在不遠的未來妳都需要向檢察官解釋清楚。」

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