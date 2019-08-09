不爽韓粉抹黑是演員！嗆韓「亡國佬」女遊客出面說真心話

2019-08-09 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長兼國民黨總統參選人韓國瑜日前到桃園展開造勢，遭來自中國的男遊客與妻子嗆「亡國佬」，7日這名男性中客在臉書大呼「國民黨當政，我絕對有信心會把台灣害慘！」，今日他的妻子也在臉書發文，表示「會因護台灣而繼續發聲抗議」。

韓國瑜日前參訪桃園景福宮時，被平常居於日本的中國籍上海男性，與他的台灣外省第二代妻子比出「倒讚」怒嗆「亡國佬」，男方前日在臉書上寫下長文，指出中國最大的問題就是沒有誠信，因此跟沒誠信的人合作遲早會「輸光本錢」、「親共早晚會吃大虧」。今日妻子也在臉書發文，表示很多韓粉「陰謀論」懷疑、抹黑他們是演員，所以站出來驗明真身。

這名女網友自稱「嗆韓的那個外省（1949中國難民）第二代」，當天聽到韓國瑜要來附近演講，便衝去表達自己的不滿，比出倒讚手勢、噓聲表態。她更提到韓國瑜前陣子又自吹日本邀請他造訪，「非常不解為何日本居然會主動找這麼一個親中無能的候選人來」，發誓只要韓一下飛機就如影隨形跟著舉牌抗議。

她剛開始不認為這點小事會上電視，結果真的上了新聞，更表示就是要告訴大家，「厭惡韓國瑜親中賣台，他打混摸魚的作風根本沒有能力盡總統的職責」。最後指出他們夫妻只要不踏上中共管轄的土地，在台灣、日本任何民主自由的國家，都不會有人身安全問題，更表示會繼續為台灣發聲抗議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法