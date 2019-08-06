挨轟亡國佬韓回有2萬9998人挺 杜紫宸：再-1才對吧

2019-08-06 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜上週六（3日）在桃園展開參香之旅，被中國男遊客與太太比「倒讚」手勢、嗆聲「亡國佬」。韓回應，現場約3萬人出席，其中有2萬9998人支持，呼籲媒體也報導一下以示公平。對此，中華大學講座教授杜紫宸昨在臉書發表看法。

杜紫宸在文中表示，3萬人裡有2萬9998人支持韓國瑜，另外2人有不同聲音，「難道1位姓郭，1位姓王？」

杜紫宸在文中質疑，「不對呀，報告市長」，還有1位不同聲音「姓柯」，故應為「2萬9997人」才對吧？

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