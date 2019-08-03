中客比倒讚嗆韓「亡國佬」 黃創夏驚：韓粉一改凶狠驃悍？

2019-08-03 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜3日上午到桃園景福宮參拜，尚未抵達前，現場已擠入大批支持者，沒想到有中國遊客站在韓粉群中狂比「倒讚」手勢，還嗆聲「看看香港吧！亡國佬！中國人受到的苦難，就是你們台灣未來的命運」。對此，資深媒體人黃創夏驚呼，「面對自稱來自中國的人嗆聲，韓粉竟然一改先前的凶狠驃悍？」

這1男1女民眾除了頻頻對韓國瑜比出「倒讚」手勢，女子更是情緒激動大罵，「韓國瑜去國台辦下跪，好意思啊」，一旁男子則嗆聲說，「看看香港吧！亡國佬！中國人受到的苦難，就是你們台灣未來的命運，你們再這樣下去，是葬送了你們自己！」

據悉，這名男子是中國籍上海人，女方則是居住在桃園的外省第二代，兩人是夫妻，平常居住在日本，這次回台旅遊看見韓國瑜赴桃園行程，特地前來表達意見。

對此，黃創夏在臉書說，「有些陸（中）客的腦袋比一些頭昏腦漲的國民黨群衆，或是迷信『團結謊言』的泛藍人物更清楚，一定要按讚」。他還驚訝地說，「不可思議，面對自稱來自中國的人嗆聲，韓粉竟然一改先前的凶狠驃悍？是嚇呆了、還是因為搞不清楚他們的『上國心意』所致？」

前立委林濁水也在臉書酸說，「百感交集。痛心。韓粉遇到郭粉、台灣的大大小何等慓悍，被中國人嗆『亡國佬』，原來的悍到那裡去了？」

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