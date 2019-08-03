韓嗆小英不愛國、沒喊過中華民國 網友貼影片秒打臉！

2019-08-03 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天到桃園展開參香行程，晚間於中壢區興仁公園舉辦造勢晚會，他在致詞時批評，總統蔡英文不愛自己國家，執政3年多來沒有喊過「中華民國」，只有「這個國家」，到底是哪個國家？但有網友貼出今年初蔡總統強勢回嗆中國領導人習近平的影片，一句「中國必須正視中華民國台灣存在的事實」，狠狠打臉韓國瑜。

韓國瑜致詞時先批評，蔡政府讓台灣人民過得好苦，並高呼「不要問政府為你做什麼，要問你為政府，投票給了什麼人？」要鄉親拿出選票改變中華民國。他還說，蔡英文執政3年半期間，他從台灣頭跑到台灣尾，都市到鄉村，「我可以很負責任跟大家報告，好多好多台灣人民這3年多過得好苦好苦」。

韓國瑜還怒嗆蔡英文，稱沒有看過一個總統那麼不愛自己國家，蔡英文3年多來沒有喊過「中華民國」，只有「這個國家」，到底是哪個國家？強調要大家明年1月11日好好發揮手中的選票。

但臉書「打馬悍將粉絲團」隨即貼出蔡總統今年初強勢回應習近平「一國兩制」的影片，當時蔡總統強調，兩岸關係的發展，她說得很清楚，那就是「中國必須正視中華民國台灣存在的事實」，狠狠打臉韓國瑜。

「打馬悍將粉絲團」痛批，「今年，蔡英文才剛嗆習近平：中國必須正視中華民國、台灣，存在的事實，韓導一開口，不是唬爛、就是說謊！！！」網友也狠酸，「我從來沒看過一個市長那麼會唬爛，然後接受92共識，又說他愛國！」、「他已經是麵包超人了，臉很腫」、「這麼喜歡打自己的臉，怎麼會有人有這個癖好呢」、「沒辦法啊，沒做什麼沒能夠說嘴的，只能靠抹黑來成全愛跟包容。」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法