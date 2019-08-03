只想到自己！ 韓粉深夜聚集喊韓國瑜凍蒜 桃園人怒了

2019-08-03 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天到桃園展開參香行程，走訪8個行政區、9個宮廟，晚間將在中壢區興仁公園舉行小型造勢晚會，有攤商嗅到商機，日前即在附近卡位，但沒想到有許多韓粉深夜聚集在公園狂喊韓國瑜凍蒜，讓當地議員王浩宇陳情電話接不完，讓他無奈直呼「韓粉別再鬧了」。

王浩宇昨深夜接連在臉書發文，痛批韓粉和某些攤販不僅佔用YouBike車位和殘障車位，甚至「韓粉擺攤，把貨車直接停在巷口就走掉，現在一堆民眾開車回不了家，真的很誇張！傻眼」。

王浩宇昨深夜近12點再度發文，不滿直呼「快12點，一堆韓粉聚集在公園狂喊韓國瑜凍蒜，搞到我的陳情訊息處理不完，一堆民眾打來抱怨，拜託不要鬧了，我要睡覺」，韓國瑜支持者脫序行徑讓當地居民大為不滿。

王浩宇今天上午再度發文說，昨天凌晨，韓粉擺攤擋到興仁路民宅進出，他去現場協調，結果被攤販怒嗆：「韓總加油！ 王定宇去死！」網友則大酸，「韓粉連罵人都鬼撞牆了。我真的笑不停」、「韓粉的素質真的不用太意外」、「韓粉出征，笑到往生」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法