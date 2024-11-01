涉無照從事心理諮商 北檢傳喚藝人賴佩霞說明

藝人賴佩霞今到北檢開庭。（記者塗建榮攝）

2024/11/01 11:42

〔記者陳彩玲／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘與藝人賴佩霞去年宣布，搭檔參選正副總統，但遭檢舉自稱「心理諮商師」，無照從事相關心靈課程，被台北市衛生局依違反心理師法開罰3萬元，並函送台北地檢署偵辦，承辦檢察官今以被告身分傳喚賴到案說明，訊後請回。

庭訊近2小時結束，賴佩霞在律師陪同下步出地檢署，面對記者詢問，「會覺得是參加總統大選才被法辦嗎?」賴的律師表示，案件進行中，偵查不公開，謝謝大家關心；賴則在一旁露出尷尬微笑，並雙手合十回應，「謝謝」，隨即快步離去。

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賴佩霞去年9月宣布成為郭台銘的副手，而其個人經歷備受各界檢驗，有民眾從《Dr.賴佩霞》官網發現，她除了是演員，還自稱有「心理諮商師」身分，從事「1對1晤談」，且公告收費80分鐘高達2萬3000元，但實際上賴並沒有國內「諮商心理師」或「臨床心理師」證照，被質疑觸法。

北市衛生局接獲檢舉後，今年1月認定賴佩霞違反《心理師法》第27條，有廣告內容的情形，裁處3萬元的罰鍰，並函送台北地檢署偵辦。當時賴佩霞透過助理提出3點聲明，表示自己「絕無蓄意違法之意圖」，並說會坦承面對各方檢視、指教並配合相關單位之調查與指導。

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