韓國瑜桃園行 中客狂比「倒讚」嗆「看看香港、中國人苦難」

2019-08-03 15:38

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天到桃園展開參香之旅，上午走訪桃園景福宮，韓國瑜尚未抵達前，現場已經擠入大批支持者，但有一名來自中國的男遊客與妻子狂比「倒讚」手勢，還嗆聲「看看香港吧、中國人受到的苦難，就是台灣未來的命運，台灣再這樣下去，是葬送台灣自己」。

除頻頻對韓國瑜比出「倒讚」手勢外，女子更是情緒激動大罵「韓國瑜去國台辦下跪，好意思啊」，一旁男子則嗆聲說「看看香港吧！亡國佬！」，還說「你們看三？」

最後這名男子也提到他「就是大陸人啊，是來旅遊的！」他告訴台灣人，他們中國人在中國受到的苦難，就是台灣未來的命運，台灣再這樣下去，是葬送自己！

據悉，這名男子是中國籍上海人，而女方則是居住在桃園的外省第二代，兩人是夫妻，平常居住在日本，此次回台旅遊看見韓國瑜赴桃園行程，特地前來表達意見，該女子還說，並非外省二代都是挺韓的，她對於韓國瑜種種作為、行事作風完全不認同，根本是「賣台行為」。

現場維安警察發現2人行徑後，請2人暫時離開現場，以免與現場民眾發生衝突。

中客嗆韓全文 看看香港吧！亡國佬！維護本土政黨，你們看三通之前，你們台灣多好啊，現在呢？三通前你們靠大陸嗎？根本就沒靠大陸對不對！我就是大陸人啊，是來旅遊的！我告訴你們，我們中國人在中國受到的苦難，就是你們台灣未來的命運，你們再這樣下去，是葬送了你們自己！

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