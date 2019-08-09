又酸韓 郭幕僚：福委會主委不好嗎？

2019-08-09 16:07

〔記者陳柔蓁／台北報導〕韓國瑜陣營發言人何庭歡回應郭台銘陣營「福委會主委想當CEO」說，指出「身為公職人員，本來就應該幫人民謀福利」，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，她認識很多福委會主委都是很有能力、很好的人，也都很關心員工，還反問「大家覺得福委會主委不好嗎？」

劉宥彤今天受訪表示，她昨天講「福委會主委想當CEO」只是一個故事，說出來後被過度解讀，至於何庭歡說「韓國瑜當選（總統）後，自然會幫人民找一個最好的CEO」，劉宥彤則回嗆「在國家體制內，CEO不知道是什麼職務。」

韓國瑜昨晚發出聲明，指始終堅信郭董事長為中華民國奮鬥的信念，再提到郭宣稱和韓市長是鐵打的兄弟，並表達能與郭台銘「郭韓會」的希望。媒體好奇郭台銘看到聲明有感受到韓市長的誠意？對此，劉宥彤表示：「今天是颱風天，沒有跟郭董事長見面，但韓市長一向很有誠意，先前郭董事長與韓市長通電話，就覺得他是一個很有誠意的人。」

劉宥彤昨日說，韓國瑜提出要在高雄愛河建「愛情摩天輪」，郭辦曾聯絡「倫敦之眼」設計師和設計團隊；郭台銘3月去高雄採購農產品，也邀請韓出席鴻海高雄新廠動土典禮；做了這麼多，但韓的回應是「找時間再約」，吃了韓不少閉門羹。韓方昨晚發出聲明，「感謝郭董對高雄市的貢獻，當時的確在時間安排上有很多地方難以周全，韓市長當時已經有向郭董事長致歉並說明，但很感謝郭董的幫忙。」劉宥彤今天也表示，聽起來（指聲明內容）很有誠意。

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