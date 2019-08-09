被酸福委會主委 韓辦：感謝郭董並致歉

2019-08-09

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘幕僚昨重砲批高雄市長韓國瑜「福委會主委想當CEO」，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室聲明回應，「感謝郭董對高雄市的貢獻，當時的確在時間安排上有很多地方難以周全，韓市長當時已經向郭董事長致歉並說明，但很感謝郭董的幫忙。」

韓郭會 只是早晚問題

韓國瑜競選辦公室表示，郭是享譽全球的成功企業家，也多次宣稱與韓是鐵打的兄弟，韓始終堅信郭為中華民國奮鬥的信念從來沒有改變，更期待有機會和郭一起暢談改變台灣的藍圖，努力改變台灣的未來。

針對與郭台銘的聯繫整合，迄今沒有結果，擔任韓陣營副執行長的國民黨立委許淑華昨表示，這段期間韓陣營積極聯絡郭，雖然沒有見到面，但有拜託黨主席吳敦義與前總統馬英九透過私交幫忙安排，見面只是早晚問題，現階段韓陣營全力衝刺市政與選戰，她對黨內整合問題有信心；前立法院長王金平已經與韓國瑜碰面並表達祝福，所以她不擔憂整合問題，「隨時間再往前推進，會是一種自然的結合。」

媒體詢問國民黨是否可能再「換柱」？許淑華回應，她不解為何外界一直操作會有「換柱2.0」發生，韓國瑜是經黨內初選機制產生的總統參選人，民調大幅領先，對於媒體有不同民調她都尊重，但「換柱」對國民黨是一個非常大的傷害，就她向吳敦義了解，國民黨不可能發生這種事情，未來黨部一定全力輔選韓國瑜。

不可能發生「換柱」

至於有媒體名嘴分析韓國瑜特質，會讓許多「經濟藍」、「知識藍」投不下去，許淑華則說，每一種階層、年齡都是韓陣營要爭取支持的對象，況且支持韓的高知識份子、庶民都大有人在，歸類哪一種人不支持韓過於簡化。

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