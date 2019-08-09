吳批違背道德 柯虧：我都沒叫他「白…」

2019-08-09

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲成立「台灣民眾黨」，國民黨主席吳敦義批評柯「違背道德，剽竊人家的黨名」，加上柯近期與王金平、郭台銘互動密切，柯昨被媒體詢及是否感覺國民黨在回擊他時表示，「我都沒有叫他（吳）…，算了，不要講那麼多。」媒體追問柯要講吳什麼？他答「你拿Google出來嘛」，記者接話提了個「白」字，柯笑著說出「白…」還反問「國民黨內的事情，回擊我幹什麼」？

媒體昨問，柯說週刊報導「郭柯會」內容「三分真，七分假」，實情到底是什麼？是否證實八月一日有郭柯會？王金平說前兩天「王柯會」，是否談二○二○年大選合作事宜？

柯文哲回應，台灣的媒體實在太可怕了，寫成這樣，他有說這些話嗎？所以他形容為政治科幻小說，「你們（媒體）填空，講得跟真的一樣」，有見面沒見面，是人家的隱私，除非人家同意講，不然他大聲嚷嚷幹什麼？

柯說，他當到台北市長，每天會遇到很多人，大家對台灣的政局都有憂心之處，幾個比較重要的政治人物，彼此交換意見是正常的。

媒體追問，「郭柯合」民調從上週支持度三成多，降到現在兩成多，是否拖越久，大家越沒有信任感？柯說，民調看看就好，他反對看報治國，認為政策要依「民意、專業、價值」，要思考希望國家往哪個方向前進，應該要有信心去改變民調，不是每天被民調牽著走。

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