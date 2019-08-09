高市府前天中元普度 維安漏洞》韓突唸心經 隨扈幫拿麥克風

2019-08-09

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜貼身隨扈又出狀況！韓國瑜前天在四維行政中心舉辦中元普度時唸心經，郭姓隨扈幫忙拿麥克風，因韓是國民黨總統參選人，任何維安狀況都可能影響選情，引發國安單位關切，高市警局也覺不妥，要求郭姓隨扈不得做安全維護以外工作。

國安單位關切 要求改進

今年三月底，韓國瑜在小港機場內要求郭姓隨扈將他抬抱大腿高舉，韓因而暴露高危險中；市府四維行政中心前天舉辦中元普度，韓國瑜再度唸起般若波羅蜜多心經，足足唸了一分鐘，因主辦單位未用免持麥克風或專人持麥，郭又幫韓拿麥克風，還不時注視韓，未全神貫注緊盯四周動靜，使安全維護出現極大漏洞。

韓國瑜已是國民黨總統參選人，據了解，每天有八至十名隨扈，部分維安工作由國安人員負責，高市警局原班隨扈持續貼身保護，但最貼身的隨扈不是抱抬韓的大腿，就是幫拿麥克風，引起國安單位的關切。

一名官警表示，四維行政中心曾發生李姓男子駕車載瓦斯筒衝入事件，昨天郭姓隨扈手上未拿防彈公事包，反而主動去拿麥克風，再度令人為韓市長人身安全憂心，外界批評市警局隨扈的專業不足，違反工作準則，「莫非隨扈是來打雜？」

高雄市警局表示，隨扈隨身帶槍，手必須空著待命，隨時準備拔槍或舉防彈包護主，而非代拿與安全維護無關的物品，郭姓隨扈稱「市長突然唸心經，就幫忙拿麥克風」，保安科已要求改進。

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