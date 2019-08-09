冷眼集》中國台辦急死

2019-08-09

記者鄒景雯／特稿

台灣在選總統，國民黨在鬧內訌，幾個當事人不急，卻把中國國台辦給急死了。急到什麼程度？最近幾天居然差人到台灣會見了藍營有意參選的陣營，傳話希望「團結」，無異已經在進行「勸退」。

北京這話是怎麼說的？大致有兩個重點。一是「黨」既然已經有了決定，大家就該團結一致；二是為了進一步研商大計，邀請相關陣營人士立即往北京走一趟，大夥面對面相談細節。瞧瞧這投入的狀況，是不是當成自己的事，而且比國民黨中央還效率火速？只是，國民黨想選的人對此青睞並不領情就是了，有人就私下嘀咕：什麼叫「黨」已經有了決定？他又不是共產黨！這「黨」若是指國民黨，竟需要共產黨隔海來充當紀律委員會？

國民黨在七月廿八日由全代會通過韓國瑜的總統提名後，至今煙硝未歇，還有微火復燃之勢，當中，柯文哲組黨，而且到處撩撥，是很大的因素。而國民黨陷入混戰的濁度，確實前所未有，然搞到對岸涉台系統如此手法粗糙、心神不寧，一般咸信，應該也與劉結一不諳兩岸事務，不解韓國瑜「底氣」，深怕台灣的政情猶如到口的鴨子萬一給飛了，到時肯定連頭帶烏紗帽一起不保的倉皇有關。

國台辦亂了章法，國民黨實在不爭氣，更盡攬國人眼裡。細數檯面上這些有名有姓的，從今年以來一路的行徑，自己究竟要選、不選、慫恿誰選、甚至不讓誰選，多數是個人算盤踢踏作響，沒見幾個人講國家、大局者。即使到了現在，為何而出的正當性，也鮮有列為首位、說明白的。

例如，昨天郭台銘的幕僚直指韓國瑜是福委會主委想當CEO，這話之不屑，是把國民黨提名制度給踩扁在腳下；這利口，幫不少人至少提出了三點疑惑，包括國民黨為什麼會同意讓一個福委會主委來領軍重返執政？共產黨為什麼江河日下，淪落到出面幫一個福委會主委來掃除路障？未來若有人要二度挑戰福委會主委，是不是只因CEO要出一口鳥氣？

相罵無好話，不過直接指著總統提名人的鼻頭幹譙，這是七傷拳，先傷己，再傷敵，犧牲不可謂不大。足見韓國瑜出線，已經讓人趁機坐轎，催促國民黨進入壓力鍋狀態。國民黨接下去要能不砸鍋，既是市長、且贏得初選的韓國瑜其實是無本生意，大可好整以暇，業已模擬「內定」將續任主席或兼立法院長的吳主席，肯定要為當初為何給韓國瑜鋪路？以及韓究竟是不是福委會主委？站到第一線去因應，否則將來韓吳合作雙贏的約定又要如何兌現？

國民黨去年橫掃十五縣市版圖，於今一葉扁舟行到彎溪，又逢亂流，也莫怪會讓國台辦急成這副德性！

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