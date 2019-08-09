韓見不到郭 王勸精誠所至…

2019-08-09

王透露與郭、柯有共識 「憂心台灣像溫水煮青蛙」

〔記者黃旭磊／高雄報導〕前立法院長王金平昨指自己與鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲有共識，憂心「台灣像溫水煮青蛙」，呼籲從政者要走中道。他並建議高雄市長韓國瑜「精誠所至、金石為開」，繼續聯絡郭台銘。

昨天為八八風災十週年，聲明要參選到底的王金平從台北回到高雄市前鎮妙崇寺，祈求諸佛菩薩、龍天護法慈悲超度小林村及八八風災罹難者往生淨土。

王金平誠摯唸完為往生者祈福文、地藏法會迴向文，他受訪表示，上週六（三日）跟郭台銘見面，相談甚歡，二人的共識是一定要共同為台灣前途努力。

呼籲從政者要走中道

媒體問他和柯文哲見面嗎？王表示，談論各方面問題大致也一樣，處理國政要全面性、中性立場，不要意識形態，否則會偏頗傾斜並造成傷害，大家目標一致共同努力，一定要真團結，關心台灣及兩岸，希望未來解開各方面難題，回到中道軌道；若沒有回到中道軌道，「台灣就像溫水煮青蛙的那隻青蛙，會喪失生機」。

至於韓國瑜聯絡不上郭台銘，王金平表示，古語有云「精誠所至、金石為開」，韓應該繼續努力，用最誠摯的心進行彼此來往。

外傳韓國瑜透過台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬聯繫郭台銘，王金平說，張忠謀夫人是郭台銘的表姊，台積電跟鴻海有深厚淵源，有沒有效不知道，這當然是個非常作法。

王金平被媒體問及是否唸心經？他說，十來歲時就背得滾瓜爛熟，唸一遍大概半分鐘，車上、靜坐隨時可唸。他當眾唸台語版心經，過程中，現場有重物落地發出巨響，他不為所動，持續默誦約四十五秒唸完，完成後以手勢比劃祝福在場媒體。

還聯繫不上郭？ 馬秒答：對！

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨已提名高雄市長韓國瑜參選二○二○總統，但和黨內初選失利的鴻海創辦人郭台銘始終聯繫不上。前總統馬英九、副主席郝龍斌昨天出席前行政院長郝柏村回憶錄的新書發表會，被問到是否還聯繫不上郭？馬英九立刻回應：「對！」郝龍斌則表示，應該讓郭、王沉澱一下，相信還有轉圜餘地。

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