嗆韓「亡國佬」中客痛陳親共下場 警告若國民黨當政會害慘台灣

2019-08-08 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕日前國民黨總統參選人韓國瑜到桃園展開造勢，現場擠滿大量死忠韓粉，但在人群中有名來自中國的男遊客與妻子不停比著「倒讚」手勢，並怒嗆韓國瑜是「亡國佬」，這名中客昨（7）日便在臉書上寫下長文痛陳內心話，更大呼「國民黨當政，我絕對有信心會把台灣害慘了！」

這名嗆韓「亡國佬」的中客在臉書上寫下長文，打臉韓國瑜曾說桃園景福宮現場有3萬人，中客表示多次住在景福宮附近的旅館，景福宮根本容納不下3萬人，更強調自己當天在場，目測最多也才300人。

接著中客開始述說自己的真心話，他表示自己熟悉中共手法，要反駁國民黨親中派根本「不費吹灰之力」，他提到中國最大的問題就是沒有誠信，因此跟沒誠信的人合作遲早會「輸光本錢」，因此民進黨在這方面明顯比國民黨聰明，而「親共早晚會吃大虧」，也是中國近代共產黨發展史能無數次證明的。

中客強調「國民黨當政，我絕對有信心會把台灣害慘了！」也提出國共內戰、合作不只一次，為何最後國民黨會完敗，就是因為沒有真正反思過本質，他怒批，現在的國民黨妄想著能和從來就不講誠信的獨裁專制中撈到什麼好處，那麼這個政黨肯定會連在台灣都失去棲身的土壤。

中客表示，過去國民黨反共失去了整個中國，如今親共將再次失去台灣，「票投國民黨，台灣變香港」絕對不是一句空洞的戲言，目前香港狀況顯示出「一國兩制，五十年不變」諾言被打破，是血淋淋的現實。

中客怒嗆「幾個亡國佬和台灣民眾的糊塗蟲們，趕快懸崖勒馬，醒醒吧」，他表示誰都想賺錢，但要命的錢絕對不能賺，「天下從來沒有免費的午餐，對岸也從來不會有誠信的承諾」，他也質疑「兩岸一家親」，反問：難道八二三炮戰也是一家親嗎？

中客最後呼籲大家：看過去和現在，還不能醒悟未來的人，不是傻瓜糊塗蟲還能是什麽？他強調這些都是從小親眼看到，而且還只是冰山一角，沒有自由民主和真正的法治作保障，是一切皆空的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法