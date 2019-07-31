男控請育嬰留停遭資遣 立委：這是勞工權利非企業福利

2019-07-31 09:59

〔記者謝君臨／台北報導〕3M公司（美商明尼蘇達礦業製造公司）遭控不當資遣員工，嚴重違反性別工作平等法事件；3M前技術工程師Ethan指控，他在公司辛苦服務10年，卻因要請育嬰留停，在1個月被強行終止僱傭關係，過程非常粗暴；民進黨立委林靜儀強調，這是國家賦予勞工的權利，不是雇主給的福利，請大家正視。

桃園市群眾服務協會今協同林靜儀辦公室、婦女新知基金會、台灣勞工陣線等團體召開記者會，受害者Ethan現身控訴，指3M去年度並未傳出財務危機，據傳本次裁員是由於美國華爾街股價不如預期，全球裁員人數達2000人，但3M卻違法資遣他及其他員工，完全不顧相關法令。

Ethan表示，今年6月10日，他申請育嬰留停，隔7天主管回覆約面談，但同月20日卻變成資遣會議，他被強迫接受公司資遣，或自己離職，公司甚至於7月2日寄出存證信函，告知雙方僱傭關係在7月13日終止。

Ethan指控，公司完全沒有顧及勞工需求，他被惡意資遣，面臨家庭負擔，嬰兒剛出生需要人照顧，太太剛請完育嬰留停，又有房貸，沒想到進公司10年卻遭惡意對待，因而出面揭發3M惡意資遣、不當對待的情形。

桃園市群眾服務協會吳昭儒指出，3M於年初獲得全球最具商業道德企業獎，但這僅止於表面上的形象，私底下卻藏污納垢，協會要求3M要與勞工協商，讓他們能夠回去工作，否則傷害3M形象。

婦女新知基金會主任周于萱強調，性別工作平等法已通過17年，但職場上仍有工作歧視或育嬰歧視，年輕人不生，就是因為職場上有這麼多不公平的事情，本案並非首例，呼籲全面清查，進行相關教育，建立正確性別平等觀念。

林靜儀說，過去長期以來，台灣社會包含公司、員工都一直認為，「你家生孩子是你的事，你生孩子造成我的困擾」，他再次強調，受僱勞工因家庭照顧需求，是國家給他的權利，不是雇主給的福利，請大家正視，依法可以提出申請。

林靜儀提到，社會或企業文化習慣性把養育孩子的責任，放在女性身上，男性願意請育嬰留停值得鼓勵；林強調，有兩個部分要求主管機關幫忙，請桃園市勞工局依相關法規積極協助，其次，勞動部有勞動行為裁決委員會，本案是否違反工會法，要求介入來做裁決，「台灣是有法規的」。

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