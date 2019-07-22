砲轟國安局！林靜儀：查中國統戰最好有買菸這麼認真

2019-07-22 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕國安局少校警衛官吳宗憲經查獲走私9800條香菸，全案進入司法程序，國安局長彭勝竹已向總統請辭獲准，總統府侍衛長張捷則自請處分並將予以調職；立委林靜儀痛批，國安局查統戰「最好是有買菸這麼認真」。

立委黃國昌在臉書公布吳宗憲走私的近萬條香菸資料，顯示他購買7種免稅菸品，有100條尊爵香菸、200條經典紅大衛杜夫、450條卡斯特5毫克、650條金色純萃大衛杜夫、日本金峰香菸1200條，以及1900條七星中淡香菸與4700條七星濃煙，總金額為645萬8850元，全部轉手約可省掉484萬8500元。

總統蔡英文對此在臉書指出，目前了解，相關免稅菸品是在國內採購發貨，與出訪行程無關，已下令國安局嚴加查辦，並配合司法單位調查，國安局局長彭勝竹與總統府侍衛長張捷分別請辭、調離現職，蔡強調，這樣的行為讓出訪成果被忽略，一定會深刻檢討，杜絕弊端。

立委林靜儀晚間在臉書痛批，「盡快嚴辦徹查。國安局查中國介入媒體和統戰的動作和反應，最好是有買菸這麼認真！」，她也在臉書發出1張圖片，內容寫道：「該員訂購貨品，並未上總統專機，與出訪行程無關」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

林靜儀臉書全文

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法