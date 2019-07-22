國安局「吳宗憲」涉走私菸 恐非首次利用總統出訪夾帶

2019-07-22 17:40

〔記者姚介修/桃園機場報導〕針對國安局安全人員「吳宗憲」少校，利用總統出訪專機出入境行李是國賓禮遇，不需檢查之便走私9800條香菸，調查人員會同當場扣貨，逮捕5名卡車司機及2名國安局安全人員，包括網購買菸的「吳宗憲」外，還有一名涉案國安局隨扈也當場遭到逮捕，目前在調查局製作筆錄。據瞭解，專案小組研判兩人不是第一次走私，這次有可能已經是第3次利用總統出訪走私免稅香菸，調查局、海關也在追查中。

專案小組︰這次可能是第3次走私免稅菸

新北市調查站接到立委黃國昌檢舉後，會同桃園機場海關及桃調站全面監控，今天順利在5個放菸航空貨櫃的香菸上車後，全數查扣9800條香菸，留置台北關私貨倉庫，並逮捕相關人員。

據瞭解，其實蔡總統專機本月11日出國時，新北調查站就已經接獲立委黃國昌檢舉有隨行人員走私9200條高達新臺幣600餘萬之菸品，但海關清點後有9800條，海關及調查局事先掌握相關情資後，並查出香菸存放於華膳空廚，並未提領出境為監控貨物。

海關及調查局組也立即成立聯合查緝小組，在今天飛機12時35分飛機落地前，就發現12時20分有5輛接機貨車陸續裝載該批走私香菸，而後要跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪，在下午13時25分聯合查緝小組於國賓通道攔截相關車輛5部，逮捕涉案國安人員兩人及5名司機，查扣香菸直接押至台北關私貨倉庫，國安局、司機等7人也仍在接受偵訊。

關務署進一步表示，為防範類此利用國賓特殊禮遇通關程序夾帶貨物入境情事再度發生，該署將與國安單位檢討相關通關事宜。

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