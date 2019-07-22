9800條走私菸藏華航倉庫 黃國昌點名4單位向國人交代

2019-07-22 17:04

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委黃國昌指控，已由國安局調到總統府侍衛室的官員吳姓特勤人員，涉嫌利用總統蔡英文出訪機會，透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸，並將貨藏在華航免稅區的倉庫內，企圖在今天透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境，他懷疑是要走私牟利；黃強調，包括國安局、國安會、華航高層及財政部關務署，都必須清楚向國人交代。財政部關務署清查後表示，夾帶的免稅菸品達9800條。

對此，國安局表示，全案現由司法單位偵辦調查，案情基於「偵查不公開」不便說明。國安局後續將秉持「依法行政」、「勿枉勿縱」原則，全力配合偵辦。

黃國昌稍早召開記者會，指吳姓特勤人員自7月8日起，一連透過華航免稅品的系統後台下了5筆訂單，金額高達645萬元，每一筆都是用同一張信用卡刷卡，其中1張訂單的金額就高達292萬4460元，訂單中的出發航班編號1588，是總統專機出發航班的代號，1587是回航代號，UVF則是聖路西亞機場的縮寫。

黃國昌表示，總統府有不具名官員表示，「怎麼可能，9200條菸要怎麼載運？」；黃強調，這批貨其實一直都在華航免稅區的倉庫內，此事絕對不是吳姓特勤個人可以做的，是華航高層利用免稅品系統購買後台，幫吳姓特勤下單，並完成刷卡，再把大量的貨物，全部藏在華航的免稅區倉庫。

黃國昌指出，9200條菸，總共超過20大箱，貨物上面寫了「VVIP」註記，其中數量最多的是七星濃菸，買了4400條，單價美金21元，台幣約630元，市面上一條大概賣1200元；國安局副局長胡木源跟他說，國安局絕對沒有「要買菸送同仁」的習慣，國安局也沒有9200人，他懷疑對方企圖走私轉售牟利。

黃國昌說，上週五他去了一趟桃機，透過合法方式進入管制的免稅區，確認此事及照片的真實性，他質疑，不管任何禮遇，都必須要派員查驗，那到底是誰放行這批貨？財政部關務署有沒有派人去，如果沒有，是誰放行？

黃國昌表示，國安局副局長胡木源跟他說，其實還沒有出關，人就已經被抓了，但除了吳宗憲以外，還有另外兩個人不是在飛機上取貨，但這兩人購買的金額較少，僅十多萬元，目前他還在追查這兩人的身份。

黃國昌痛批，國安局螺絲已掉滿地，自己在官網上說，貪腐侵蝕國家根本，那官員在幹嘛，陪同總統出訪這麼重要的工作，竟可以搞私菸進來牟利，連這點誘惑都抗拒不了，憑什麼在國安局任職，這太可怕了，難道不擔心怎麼被老共滲透，幾百萬就讓你出賣靈魂，國安局要面對全體國人講清楚。

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