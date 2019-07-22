賺很大！吳宗憲走私香菸市價價差約500萬

2019-07-22 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕國安局少校警衛官吳宗憲涉嫌利用職務之便走私9800條香菸，從立委黃國昌公布的5筆免稅菸品訂單中能見，走私的多為知名香菸，向華航購買的總金額為645萬8850元，若全數依照市價轉手，推估大概差價高達484萬8500元。

黃國昌在臉書公布的5張訂貨單顯示，吳宗憲共計走私7種免稅菸品，分別是100條尊爵香菸、200條經典紅大衛杜夫、450條卡斯特5毫克、650條金色純萃大衛杜夫、日本金峰香菸1200條，以及1900條七星中淡香菸與4700條七星濃煙，總金額為645萬8850元。

目前市售七星香菸每條市價1250元，台灣機場免稅店價格為670元，價差580元；市售卡斯特每條1400元，免稅店880元，價差520元；大衛杜夫經典每條1400元，免稅價1170元；金色大衛杜夫每條1400元，免稅價格每條1170元；尊爵每條市價1000元，免稅價格490元；日本金峰每條1400元，免稅店價格950元。

有網友經過計算發現，100條走私香菸尊爵可價差5.1萬元，200條紅大衛走私價差4.6萬元，450條走私卡斯特價差23.4萬元，650條走私的金大衛香菸價差14.95萬元，1200條走私的日本金峰香菸價差54萬元，6600條七星星菸價差為382.8萬元，因此吳宗憲走私的香菸若全數轉手，約可省掉484萬8500元。

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