免稅菸品無法網路預購 華航：總統專機另行協助訂菸

2019-07-22 20:41

〔記者蕭玗欣／台北報導〕立委黃國昌爆料，國安局官員吳宗憲利用總統蔡英文出訪時，透過華航高層購買9800條免稅菸，引起軒然大波；中華航空發言人劉朝洋表示，過去華航執行過非常多次專機任務，無法確定是否每次都有人攜帶菸品，但這次購買的菸品的確量比較大；而專機作法屬於包機性質，若有購買菸品需求，華航會從免稅品訂購系統協助訂購，並放在空廚保稅倉庫內，並在出關前將菸品拿給訂購人。

華航昨發出的說明稿指出，旅客可藉由機上現金、信用卡消費及網路預購二種購買方式，專機銷售也比照一般正常班機，全面開放網路、App行前預購，皆按正常程序辦理，並無所謂華航高層代由管理、協助預定等事情。惟買受人須符海關相關規定，超量者自行辦理申報。

劉朝洋表示，專機和一般旅客搭機作法不同，專機類似包機性質，若事先告知有購菸需求，華航可協助在免稅品訂購系統訂購，並放在空廚保稅倉庫保管（屬於管制區），並在出關前交給訂購人。

其實，菸害防制法規定，菸品不得預購，也不得於機上目錄及展示促銷，旅客想買免稅菸可洽詢空服員，並向空服員領貨，不過機上空間有限，因此能訂購的菸品數量也會受到限制。

劉朝洋表示，過去華航執行過非常多次專機任務，無法確定是否每次都有人攜帶菸品，但這次購買的菸品的確比較大量。劉朝洋說，目前全案已進入司法調查，若有需要相關資料，華航會配合調查單位需要。

依菸酒管理法及菸害防制法規定，菸品不得預購，機上免稅雜誌也不得陳列販售菸品，旅客若有需要可直接告知空服員，由於機上空間有限，因此可購買的菸品數量有一定限制，空服員會直接在機上將菸品拿給旅客。至於香水及其他免稅品，則可在機上購買後，於回程機上領取。

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