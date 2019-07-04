文大推廣部資遣案 工會將提不當勞動行為裁決

2019-07-04 23:44

〔記者林曉雲／台北報導〕文化大學資遣推廣部49名員工案爭議愈烈，台灣高等教育產業工會今晚發出聲明表示，百人離職、49人被資遣，文大推廣部資方竟新聘近80人，工會將循體制內外的管道捍衛權益，日內送行政院勞動部提起不當勞動行為裁決申請，務必讓每一位遭到違法解雇的工會幹部與會員回到工作崗位上，未來也將持續工會文大分部之一切運作，不讓惡質資方消滅工會之企圖得逞。

文大校方也發出聲明指，108學年度估5.3億元虧損，是財務單位從最不樂觀的保守財務角度，所作的收支評估，大部分評估來自於推廣部未來的收支預估，若推廣部持續虧損且未改善，而發生最壞情況時，即有可能虧損5.3億元，於損益能達到平衡的前提下，暫時不會再有資遣情況，請全體推廣員工放心，共同為文大推廣部努力。

高教工會抨擊，文大推廣部違法解雇、打壓工會的事實明確，連目前已經進入罷工第二週的長榮航空公司資方，至今尚未解雇任何一位工會幹部，文化推廣部資方卻以比長榮航空資方更惡劣的手段來意圖消滅工會，一旦相關法令救濟程序回復遭解雇之工會幹部與會員之工作權，工會要求做出此一違法決策的文大推廣教育部教育長許惠峰，必須辭去教育長與文化大學法律系教授之職務，並承一切擔賠償責任。

高教工會文大分部召集人翟敬宜表示，文大推廣部自去年7月1日起至今，已經超過百人離職，49人被資遣，但同一時間卻新聘近80人，工會自去年起多次透過各種管道表達強烈質疑，要求資方應公開說明並與工會協商，資方卻拒絕回應，工會推派5席勞資會議勞方代表候選人，於6月7日的改選結果中，全數當選且共獲近7成票數、179票，總票數是259票，但資方卻對3名具勞資會議勞方代表身分之工會幹部解雇。

文大校方聲明否認指控，指推廣部是文大須自負營虧部門，以往收支帳目雖有盈餘，但實際上許多支出均係由校本部支應，並不符合自負盈虧原則，另因該部涉及弊案，待司法調查，亦影響其整體收支表現，為避免因司法調查之漫長，而延誤組織整體之發展，不得不先進行組織及人員必要之調整，以避免持續虧損，推廣部2月底資遣41人，均係工作內容對推廣部並無貢獻者，且推廣部係從優於過完農曆年才予以資遣，過程中亦已盡量謀合是否有適當的工作，惟最終因專業不同，方於雙方合意下進行資遣，並無勞資爭議程序，6月底再資遣8人，亦僅占416名總員工不到2％，且對全體員工，有條件地提出優於法規的離職方案供選擇。

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