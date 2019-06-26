聽懂「塞子說」？ 朱立倫避談：韓國瑜像韋小寶很會比喻

2019-06-26 11:36

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨首場總統初選國政願景發表會昨落幕，前新北市長朱立倫今早受訪時表示，大家都表現的很好，希望最後大家不要說「非誰不投」或「是誰不投」，對於高雄市長韓國瑜昨對台美中關係提出「塞子論」，朱立倫則說，韓很會用很多俚語或比喻，所以比較像韋小寶。

朱立倫今早在台北參觀金庸武俠特展，在參觀展覽時，在展覽方準備的「東邪、西毒、南帝、北丐、中神通」5項代表物中，選擇了「中神通」王重陽的劍。

朱立倫之後受訪，對於昨日的國政願景發表會，朱立倫表示，他昨天是平常心，也是去學武功，覺得大家都表現的很好，雖然他昨天開玩笑說韓國瑜有點緊張，總是老朋友，開玩笑一下，那鴻海前董事長郭台銘除了時間稍微短一點，其實幕僚也準備很認真。

對於昨天的發表會表現，外界評價朱立倫較犀利？朱立倫認為，其實並沒有，他就只是看到郭台銘準備很多資料，包括他cue郭關於在大陸事業的那題，「我看他一直在翻那題」，所以就問了。

國民黨的兩岸論述是否要做調整，朱立倫認為，國民黨的基本立場、基本政策是沒有改變的，他是特別強調要堅持自由民主的中華民國，反對台獨，反對一國兩制。

朱立倫說，他提很多次，他堅持中華民國，發揚中華文化，兩岸共創中華民族的經濟繁榮，這是兩岸都能接受，而且能堅定自己立場的兩岸政策。

至於前立法院長王金平昨在發表會後在直播上點評幾位參選人都沒有談團結，朱立倫感到納悶，直呼他昨天有舉牌子，用閩南語、客語說兄弟一條心，黃泥都能變黃金，希望團隊能夠一心，就像他也有提到希望大家都穿國民黨的衣服，不要像昨天穿郭台銘老虎軍團、韓國瑜鐵衛隊的支持者兩邊對峙、對嗆。

朱立倫強調，關鍵重點還是跟民進黨、台北市長柯文哲的比較，不管怎樣大家還是要團結在一起，各有各的專長，例如韓國瑜有人氣、郭台銘最有資源和人脈、朱立倫最有經驗和能力，整合在一起就是最強的金牌聯盟，他就是最大公約數，不要說「非誰不投」、「是誰不投」。

對於韓國瑜昨天對台美中關係提出泡澡「塞子論」，是否聽得懂？朱立倫未正面回應，僅說，韓國瑜很會用很多俚語或比喻，「所以我說他比較像韋小寶」。

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