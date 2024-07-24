為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

盧秀燕先返台 市府團隊接手訪問美國姊妹市及流行文化博物館

台中市副市黃國榮代表訪問美國姊妹市塔可瑪市政府。（台中市政府提供）

台中市副市黃國榮代表訪問美國姊妹市塔可瑪市政府。（台中市政府提供）

2024/07/24 20:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕原訂22日到31日訪美10天，但因凱米颱風來襲，臨時打道回府，訪問重任交託副市長黃國榮領軍，黃國榮代表盧秀燕訪問與台中締結姊妹市24年的塔可瑪市政府，並到「流行文化博物館」參訪，了解推動影視音流行文化等產業發展的經驗。

黃國榮代表盧秀燕訪美行程，首站於美西時間7月23日早上10點拜會台中姊妹市塔可瑪市政府，由海因斯（John Hines）副市長暨第一區議員親自接待，雙方交流教育文化、影視音樂及運動等議題交流。

黃國榮說，塔可瑪市是華盛頓州第3大城，與台中一樣擁有機場、海港的雙港優勢，今年7月19日適逢台中市與塔可瑪市締盟24周年，讓拜會更別具意義。

海因斯提及，台中捐書給當地圖書館，許多學生也到塔可瑪城市交流，希望雙方友誼長存永續。

此外，市府團隊再造訪推動影視音流行文化等產業發展的「流行文化博物館（MoPOP）」，由博物館CEO Michele Smith及首席策展人Jacob McMurray親自接待。

黃國榮指出，流行文化是城市軟實力的最佳體現，台中持續推動影視音流行文化產業發展，從各項影視音補助、政策支持著手，並辦理豐富多樣的節慶活動，希望能夠透過流行文化力量帶動城市活力，讓世界看見台中。

新聞局長欒治誼也說，市府致力推動影視文化多樣性，透過跨機關共同合作，辦理大型流行音樂活動和城市影展，這次參訪行程，考察多項流行文化主題展覽，亦解密動畫製作的幕後秘辛，讓市府團隊收獲滿滿，未來水湳「台中流行影音中心」營運團隊加入，這次參訪能汲取美國經驗，開創未來雙邊合作的可能性。

。（台中市政府提供）團隊參訪美國「流行文化博物館」。（台中市政府提供）

。（台中市政府提供）團隊參訪美國「流行文化博物館」。（台中市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中大里聯合行政中心不蓋了 藍綠白議員全炸鍋轟「太離譜」
2024/07/24 00:51

台中大里聯合行政中心不蓋了 藍綠白議員全炸鍋轟「太離譜」
期待已久！台中流行影音中心預計2026年底正式營運
2024/03/29 11:42

期待已久！台中流行影音中心預計2026年底正式營運

Ropeg應用方式 AOP、藥華藥想法不同
台中流行影音中心議約近半年未簽約 估2026到2027年營運
2024/06/26 21:24

台中流行影音中心議約近半年未簽約 估2026到2027年營運
台中颱風假轉彎！中榮停門診、中國附醫及台中醫院正常門診
2024/07/24 11:04

台中颱風假轉彎！中榮停門診、中國附醫及台中醫院正常門診

在地香甜紅豆+紐西蘭奶油的雙重享受7-ELEVEN全新開賣！
颱風假+1！ 台中市明天停班停課
2024/07/24 17:23

颱風假+1！ 台中市明天停班停課
台中副市長鄭照新及消防局長孫福佑未坐鎮災防中心 接機盧秀燕挨批
2024/07/24 18:28

台中副市長鄭照新及消防局長孫福佑未坐鎮災防中心 接機盧秀燕挨批
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播