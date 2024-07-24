盧秀燕先返台 市府團隊接手訪問美國姊妹市及流行文化博物館

台中市副市黃國榮代表訪問美國姊妹市塔可瑪市政府。（台中市政府提供）

2024/07/24 20:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕原訂22日到31日訪美10天，但因凱米颱風來襲，臨時打道回府，訪問重任交託副市長黃國榮領軍，黃國榮代表盧秀燕訪問與台中締結姊妹市24年的塔可瑪市政府，並到「流行文化博物館」參訪，了解推動影視音流行文化等產業發展的經驗。

黃國榮代表盧秀燕訪美行程，首站於美西時間7月23日早上10點拜會台中姊妹市塔可瑪市政府，由海因斯（John Hines）副市長暨第一區議員親自接待，雙方交流教育文化、影視音樂及運動等議題交流。

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黃國榮說，塔可瑪市是華盛頓州第3大城，與台中一樣擁有機場、海港的雙港優勢，今年7月19日適逢台中市與塔可瑪市締盟24周年，讓拜會更別具意義。

海因斯提及，台中捐書給當地圖書館，許多學生也到塔可瑪城市交流，希望雙方友誼長存永續。

此外，市府團隊再造訪推動影視音流行文化等產業發展的「流行文化博物館（MoPOP）」，由博物館CEO Michele Smith及首席策展人Jacob McMurray親自接待。

黃國榮指出，流行文化是城市軟實力的最佳體現，台中持續推動影視音流行文化產業發展，從各項影視音補助、政策支持著手，並辦理豐富多樣的節慶活動，希望能夠透過流行文化力量帶動城市活力，讓世界看見台中。

新聞局長欒治誼也說，市府致力推動影視文化多樣性，透過跨機關共同合作，辦理大型流行音樂活動和城市影展，這次參訪行程，考察多項流行文化主題展覽，亦解密動畫製作的幕後秘辛，讓市府團隊收獲滿滿，未來水湳「台中流行影音中心」營運團隊加入，這次參訪能汲取美國經驗，開創未來雙邊合作的可能性。

。（台中市政府提供）團隊參訪美國「流行文化博物館」。（台中市政府提供）

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