宣布放颱風假卻遭網酸！林俊憲：不用凡事都對南部指指點點

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2024/07/24 19:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風「凱米」來勢洶洶，昨（23）日全台數個縣市陸續宣布放假，以防民眾遭遇危險，但消息一出，卻僅有南部縣市遭大批網友洗版攻擊，不僅批評「南部不應放假」，更指控部分縣市首長是為「討好選民」。對此，民進黨立委林俊憲表示，從今（24）日的風雨情況來看，證明決策正確無比，更呼籲網友別凡事都對南部指指點點。

林俊憲今日下午在臉書粉專、社群平台Threads發文指出，昨天南部幾個縣市決定放颱風假，卻在網路上遭大量洗版攻擊，結果今天南部的風雨情況，證明決策無比正確，「這種走勢的颱風，我們南部一定要特別注意。怕的不是颱風本身，而是颱風引入龐大西南氣流帶來驚人雨量，過去的經驗，這才是對南部最大的考驗。」

請繼續往下閱讀...

林俊憲也強調，不是看路徑預測圖沒有掠過南部，就斷定南部不會受影響，「我們生活的地方，我們自己最清楚，真的不用凡事都要在網路上對南部指指點點。」

該文一出，引起許多南部網友共鳴，更紛紛抱怨，「某些人對南部的敵意真是夠了唷」、「結果台中演戲的不敢吭一聲，雙標藍白還秘書市長好棒棒」、「真的很討厭北部人熱愛對南部指手畫腳，南部首長決定怎麼放到底乾北部人屁事！」、「不覺得現在社群網路會無限放大南部（尤其台南高雄）的新聞嗎？台南只要一有負面社會新聞，留言串就是一大票酸言酸語甚至詛咒」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法