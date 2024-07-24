新竹台派大辦桌颱風天爆桌！ 200人出席批高虹安不適任市長

新竹台派大辦桌活動爆桌到20多桌，現場有200多人參加餐會，並端出以高虹安爭議為主的菜色。（記者洪美秀攝）

2024/07/24 21:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安貪污案宣判因颱風延期，新竹台派大辦桌今晚照常舉行，新竹青鳥發起人林士凱表示，大辦桌活動超過200人參與，可見民眾對高虹安不滿的情緒相當高昂；現場的高虹安菜單、爭議大事紀都是大家集思廣益，開講活動邀請陽明交大特聘林志潔到場，包括王義川也視訊連線，有新竹台派提到，颱風是小事，台灣的未來才是大事，從國會擴權到新竹市政亂象，是參與辦桌主因，且認為高虹安早已不適任市長。

在場者也說，不必等到宣判結果，就足以讓新竹人站出來表達這股不滿的情緒，而青鳥行動就是要維護台灣立場，絕不能讓藍白的國會擴權法案施行，因此即使冒風雨也要來參加。

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林志潔則說，從立法院國會藍白亂象到公民團體發起青鳥行動，幸憲法法庭做了暫時處份的緊急裁定，如今公民團體辦新竹台派大辦桌，正展現公民力量很豐沛，希望結合新竹台派的力量來為新竹努力。

此外，針對高虹安的貪污官司宣判延後，林志潔也說，如果高虹安一審宣判有罪要停職，希望代理的副市長能好好做市政工作，不要再荒廢市政了。

林士凱表示，新竹台派大辦桌源於新竹青鳥行動，並透過網路社群串連台派民眾，分享彼此對時局的看法及凝聚情感，雖高虹安貪污案因颱風延後宣判，但高虹安還是得面對結果；竹市過去是一座光榮的城市，但現在大家對新竹的印象是高虹安貪污壓榨助理、新竹棒球場只會挖土，挖出來的7包土還不知道下落何處，不僅如此，市府內局處長首長異動頻頻、弊案接二連三，市民早已對高虹安失去耐心。

也有新竹台派人士認為，現在的政治人物把說謊變成一種能力，看到藍白國會擴權，讓人看不下去，才會出來支持青鳥行動，並支持罷免高虹安。

林士凱指出，原辦桌僅15桌，但今晚爆滿到20桌，顯見大家不僅在意高虹安最後是否有罪，更在意新竹被浪費的1年半，即使在颱風天也要站出來。

現場也有罷免高虹安的公民團體發起提案連署，據了解，目前提案連署已有800多人參與，未來會繼續在各場合發起罷高連署。

新竹台派大辦桌活動爆桌到20多桌，現場有200多人參加餐會，包括陽明交大法律學者林志潔也參加大辦桌活動。（記者洪美秀攝）

新竹台派大辦桌活動爆桌到20多桌，現場有200多人參加餐會，並端出以高虹安爭議為主的菜色。（記者洪美秀攝）

新竹台派大辦桌活動爆桌到20多桌，現場有200多人參加餐會，並端出以高虹安爭議為主的菜色。（記者洪美秀攝）

新竹台派大辦桌活動爆桌到20多桌，現場有200多人參加餐會，現場也有罷免高虹安的團體在現場請參加者連署。（記者洪美秀攝）

新竹台派大辦桌活動爆桌到20多桌，現場有200多人參加餐會，還列出高虹安爭議事件的總整理表。（記者洪美秀攝）

新竹台派大辦桌活動爆桌到20多桌，現場有200多人參加餐會，而王義川也以視訊方式連線跟新竹台派呼應。（記者洪美秀攝）

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