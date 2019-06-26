韓國瑜以「浴缸塞子」比喻外交兩岸處境 柯P：聽嘸

2019-06-26 09:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨昨晚舉辦首場總統初選國政願景電視發表會，其中高雄市長韓國瑜以「泡澡浴缸的塞子」比喻外交兩岸處境。台北市長柯文哲今受訪表示，沒有關注該政見會，對於韓的比喻更直言「聽嘸」。至於韓昨提及目前在台灣不可能達成統一、台獨，與柯的兩岸立論雷同，柯則重申，現階段是比較困難啦，還是有中美角力的大局卡住。

柯文哲上午主持里長座談會前受訪，聽到韓國瑜的「浴缸塞子神比喻」，柯雖自認是個幽默的人，卻仍疑惑反問「什麼意思？」即使媒體數度解釋，韓意指泡澡必須有水、有浴缸，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡，柯最後也僅回以「有時天馬行空，想像力要很好，不然還是聽嘸」。

而韓國瑜另也提及，現在台灣的主流意見市場，今天在台灣的主流意見市場，統一、獨立都是不可能達成，柯今也認同表示，現階段是比較困難啦，還是有中美角力的大局是卡住。

針對韓國瑜在政見發表時間12分鐘裡，先花3分鐘感謝高雄市民，柯文哲只說「每個人會選擇對他最有利的方式」，至於他自己是否哪天也會需要感謝台北市民，就「再說吧，『時到時擔當』（台語）」。

聽到昨天的政見發表會中，前鴻海董事長郭台銘昨說自己是最強外掛、前台北縣長周錫瑋則喊話要反攻大陸，柯文哲哈哈笑說「好久沒聽到這名詞、好幾十年沒聽到。」

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