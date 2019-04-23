韓國瑜5點聲明 高市議員批吃碗內、看碗外

2019-04-23 14:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜對於是否選總統？上午發表5點聲明，強調此時無法參加現行制度的初選，但對中華民國的發展及守護，願負起責任，並批政治權貴熱衷於密室協商。對此，時代力量議員黃捷批評韓國瑜吃碗內、看碗外。

黃捷指出，針對韓國瑜的聲明，她有幾點想法，首先，韓國瑜吃碗內、看碗外，處理高雄市政不像樣，就想選總統？韓的能力和體力連市長等級都讓人堪憂，更何況總統？

黃捷說，其次，總統職責最重要的是國防外交，韓國瑜的「國防太監說」，凸顯韓市長對軍事的外行觀念，踏進中聯辦密會，更顯現無法堅守主權的立場，高雄市都守不住，怎麼守住台灣？

黃捷指出，其實市民不在乎韓國瑜跟國民黨的恩怨情仇，但很明顯「高雄要好，必須台灣好」是藉口，韓把自己當成高雄過客，根本不在乎高雄人死活，請韓市長若要參選總統，就辭掉市長，高雄人就不送了。

另名時代力量議員林于凱也說，韓國瑜表示長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了。但韓市長出訪中國時，不只行程隱匿，更支開、隔離台灣媒體，同行者也沒有國民黨以外的市議員，私下與中共官員會面，這難道不就是密室協商？

林于凱強調，如果韓國瑜真心厭倦密室協商，請從改正自己的行為做起！

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