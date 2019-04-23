韓「無法參加初選」賴清德：若要承擔應循民主機制

2019-04-23 12:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜今對於是否參選總統以聲明表達「無法參加國民黨現行制度下初選」、「對中華民國的發展及守護願負起責任，不計個人得失榮辱」。對此，投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今受訪表示，民主的政黨都有民主程序，如果要承擔，應該循民主機制來，這樣才有辦法獲得國人支持。

賴清德今上午出席與創業團隊對談活動，會前接受訪問。對於韓國瑜聲明，賴清德表示，國民黨和民進黨在初選上都碰到了困難，但他鼓勵所有想要承擔國家責任的人，應該把個人勝敗擺在一邊，勇敢面對國人選擇，用更大決心擁抱更高的民主，來解決目前兩黨的問題。

由於賴清德多次表態期盼與韓國瑜「君子之爭」，賴清德表示，台灣是一個民主的國家，每一個政黨都是民主的政黨，民主的政黨都有民主程序，如果要承擔，應該循民主機制來，這樣才有辦法獲得國人支持。他希望面對兩黨在初選民主程序上遭遇困難時，大家要展現高度，用更高民主精神面對這一切，讓台灣民主能繼續走下去。

賴清德指出，韓國瑜現在的表態是不參加初選，在這個狀況下，國民黨有沒有辦法提名和徵召韓，還是未定之數。台灣有別於中國最大地方就在於民主，台灣是民主的國家，每個政黨是民主政黨，所以政黨的黨員要出來代表政黨，理應要循民主程序，這也是他不斷強調，應該展現決心，用更高的民主擁抱社會，這才能解決兩黨問題。

至於若未來韓國瑜和台北市長柯文哲都要參選總統，是否有政治誠信問題？賴清德說，這部份候選人必須要思考，但基本上他們都還沒宣布，現在討論這個問題言之過早。

此外，賴先前表示，「希望初選輸的人公開支持贏的人」，是否會被外界誤解他可以接受當副手？賴清德說，他多次公開表明，民進黨是民主政黨，初選有一定的制度，一定要先決定誰代表民進黨參選總統，才談後續搭配問題，現在本末倒置沒必要。他對土地使命沒改變，會堅定走完初選程序，希望能夠爭得國人支持，讓他承擔台灣下一階段責任。

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