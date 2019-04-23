惡劣！日企業「就職活動性騷擾」案件連連

2019-04-23 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本有大學生於畢業前一年參加「就職活動」的習慣，不過卻有企業因知道學生們抱持「想得到就業機會」心情，性騷擾女大學生，演變成日本現今嚴重的社會問題之一。

綜合媒體報導，大學生為了在畢業後即能迅速得到就業機會，會於畢業前一年參加「就職活動」（簡稱就活），不過卻有企業員工深知學生們多半抱著「想得到資訊」、「想要成功得到就業機會」心情，而性騷擾處於弱勢立場的學生，甚至衍伸成性侵案件。一名進入第一志願公司的女孩透露，她透過朋友介紹認識員工，但對方卻以「工作忙」為由，將時間地點改到晚上的餐廳，之後又去酒吧續攤，在酒醉的狀態下，不僅強吻她，還硬逼她跟著回家。

可怕的是，這樣的情況並非特例，今年2月一名年輕男子將就活女大生帶回自家公寓，強逼猥褻遭到逮捕；3月則有另一名員工強灌女大生喝酒，酒後性侵，因此遭到公司解雇，並被警方逮捕。

為了防止今後不再有「就活性騷」的情況出現，學者牟田和惠建議，請學生「主動」連繫企業，而不是企業連絡學生，減少對學生不利的狀況，另外，學生在活動時應該注意到「一對一」的情況本身相當奇怪。她也建議校方應該要認知學生處於「弱勢立場」，與企業商討就職活動的體制，保障學生安全。

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