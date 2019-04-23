韓國瑜聲明沒說的事…「打韓悍將」幫他說出心裡話

2019-04-23 14:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜針對是否參加國民黨總統初選發表聲明，稱自己「無法參加現行制度的初選」，「打韓悍將」基進黨陳柏惟送上最專業的記者會心得，要告訴選民韓國瑜聲明之外沒說的事。

陳柏惟指出，聲明第一點，韓說：「首先，對一路走來，鼓勵、支持、愛護韓國瑜的海內外朋友，深深表示感謝！」，言下之意是「對於批評我的人我早晚弄你」；聲明第二點，「在擔任高雄市長的這段日子中，我深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！」，韓的意思是「因為我根本不知道怎麼治理高雄，但當特首可以」。

韓的聲明第三點說到，「對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選。」，其實是在說「我沒說我不選，你可以徵召我」；第四點「長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。」，但其實是在表達「我還是沒說我不選，不要以為我看不出高層在弄我」。

聲明第五點「我生在台灣、長在台灣，死在台灣，未來也會埋在台灣，我熱愛中華民國，對中華民國的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。願天佑台灣人民、天佑中華民國」，其實韓真正的想說是，「我生在台灣省長在台灣省死在台灣省未來也會埋在台灣省，我熱愛中國台灣省」。

陳柏惟也奉上韓沒說的結論，認為韓最想說的是，「啊啊啊啊我不要留在高雄啦、我好想選啦；誰不讓我選、誰批評我我都要弄你、我愛中國台灣」。

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