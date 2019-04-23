幫韓國瑜選總統解套 國民黨中常委明提案納韓全民調

2019-04-23 13:29

〔記者施曉光／台北報導〕為解決藍營總統提名困局，幫國民黨中央解套，以及替高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘開路，國民黨中常委曾文培將於明日中常會正式提案，要求由黨中央安排3至4家民調公司進行民調，將所有已經表達初選意願的國民黨總統參選人以及韓國瑜共同納入民調，找出國民黨的最強人選，並建議相關程序延後至6月再行辦理。

此外，另一位中常委姚江臨指出，明天他也會提案要求把過去中常會已經通過排除全民調，採行民調、黨員投票各佔七成與三成的遊戲規則，改為採行全民調方式。

曾文培表示，基於黨員在黨有需要時有義務也有責任為黨所用，同時順應部分基層黨員要求，未來總統提名採行全民調時，應該主動納入韓國瑜，與其他已經表達參加初選意願的參選人，一起做民調，以期找出可以代表國民黨參選明年總統大選的最強人選，第一輪民調結果如果領先者與其他人差距超過5％，就予以直接提名，如果領先差距在5％以內，就再做第二輪民調，由民調最高者出線。

他還說，如果黨中央在辦理民調事宜有經費上考量或不足，得由中常委協助進行特別募捐。

曾文培還認為，鑑於主要競爭政黨在6月之後才有可能確定人選，國民黨應該延後至6月再辦理相關程序。

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