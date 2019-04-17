共機擾台 美國務院譴責北京：破壞和平架構

2019-04-17 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機15日再度現身台灣周遭海域，美國國務院對此譴責北京的行動破壞和平架構、不利地區穩定，並重申美方反對任何片面改變現狀的行動。此外，針對昨日批准對台5億美元（約新台幣154.3億元）軍售案，國務院也表示，該項批准符合台灣關係法，也是美方對台灣維持足夠自我防衛能力的支持。

批准154億軍售 國務院：符合台灣關係法

中國軍機15日中午再度擾台，包含中共空警500預警機、轟6K轟炸機、運8軍機、蘇愷30及殲11戰機等多型軍機由中國南部出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋遠海長訓。針對中國此舉，美國國務院以不具名發言人重申美方立場，強調反對任何一方片面改變現狀的行動，並譴責北京的行動破壞數十年來實現和平、穩定與發展架構，不利地區穩定。國務院也呼籲北京停止強制行動，重啟與台灣民選政府對話。

敦促中國放棄對台灣人民安全、社會、經濟制度的脅迫

國務院也引述「台灣關係法」重申，美國嚴重關切，任何企圖以非和平方式來決定台灣前途之舉，包括使用經濟抵制及禁運手段在內，並表示台灣是可靠的夥伴、民主政治典範，敦促中國放棄對台灣人民安全、社會、經濟制度的脅迫。

此外，針對昨日美國國防安全合作署（DSCA）表示，美國國務院已批准一項5億美元的對台可能軍售案，國務院則表示，美方長期以來基於美中三公報與台灣關係法的一中政策不變，該項批准案也符合台灣關係法，是美方對台灣維持足夠自我防衛能力的支持。

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