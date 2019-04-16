美國宣布軍售時機 國安人士：挺蔡總統台美永續夥伴關係說法

2019-04-16 10:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對美國政府今天（美東時間15日）宣布新一批次對我國軍售，總統府表示，對於美國政府履行對台灣關係法與六項保證的承諾，協力台灣強化自我防衛，確保台海和平與區域安全，中華民國政府表示誠摯感謝。國安人士並說，選在這時機宣布，一定程度隱含著力挺蔡總統公開強調台美是「永續夥伴關係」說法之意。

總統府發言人張惇涵說，美國政府對我國提供防衛性武器，協助台灣建立堅強國防實力，防止台海現狀被片面改變，讓台灣在捍衛和平穩定現狀更具能力與信心。在此同時，台灣也將持續提高在國防上的投資，包括強化國防工業與國防科技研發，具體展現台灣自我防衛，貢獻台海與區域安全決心。

熟悉安全事務的國安人士也說，美國在此刻宣布新一批次對台軍售的有兩點重大意義：首先是軍售常態化的象徵並凸顯緊密安全夥伴關係。這是川普政府在蔡政府上台以來第三度宣布對台軍售，除了顯示美方對台灣國防安全的高度重視外，更凸顯台美軍售關係已朝「常態化」發展。

該人士並說，日前蔡總統在和華府智庫進行視訊會議時，公開強調台美是「永續夥伴關係」。美國國務院選在美國在台協會「入厝」內湖新館的前後，正式對外發布新的對台軍售案，一定程度隱含著力挺蔡總統說法的用意。

另外，熟悉安全事務人士認為，這也讓台美空軍交流首度檯面化。在有別於傳統軍售的武器裝備項目，這次美國政府宣布的軍售案，將一向不曾在檯面上討論，具有軍事合作意涵的台灣空軍飛行員赴美訓練計畫首度公開。這一方面形同向外界宣告美台軍事合作，除了武器銷售、後勤維修、情報分享外，還涵蓋武器使用訓練及戰術交流等關鍵領域。另方面，美國通常只提供北約等重要盟友在美國本土常設訓練部隊，這次軍售案的公布，等同對外證實美台緊密堅實的軍事鏈結，對台灣及印太地區都具有重要意義。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/