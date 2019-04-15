本週熱點》台灣關係法40年 AIT今辦慶祝酒會

2019-04-15

4月15日／美國在台協會於台北內湖新館舉行「台灣關係法& AIT@40：40年友誼慶祝酒會」，總統蔡英文、美國在台協會處長酈英傑、前眾議院議長萊恩與美國慶賀團均將出席紀念。

4月16日／遠景基金會與美國哈德遜研究所共同舉辦「印太安全對話」研討會，談論如何深化台美關係。蔡總統、美國前眾議院議長萊恩均將出席，萊恩並將發表專題演講，台美議員也將在現場對談。

4月16日／外交部、經濟部中小企業處與美國在台協會共同舉辦全天大規模的「女力經濟賦權高峰會」。

4月17日／印尼總統及國會大選登場，現任總統佐科威將再次與退役陸軍將領、也是印尼前總統蘇哈托的女婿普拉伯沃一決高下。一般認為佐科威連任機率高，他是否連任被視為印尼經濟是否能夠告別裙帶資本主義的關鍵。

4月21日／烏克蘭總統大選第二回合決選，由第一回合得票領先的喜劇演員、政治素人澤倫斯基，與現任總統、別稱「巧克力大王」的波洛申科兩人競逐大位。

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