邀蔡總統演講「使她左右為難」 美學者：被迫有禮婉拒

2019-03-28 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕我「駐紐約台北經濟文化辦事處」今天（3月28日）與美國外交政策研究所聯合舉行《台灣關係法》40週年紀念研討會，與會學者除了呼應知名中國與東亞法學專家孔傑榮所主張的「正名台灣駐美單位」、「鬆綁台美官方交流限制」；但戴維森學院政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）也表示，「邀請蔡英文總統前往美國國會演講，是將她置於左右為難的處境」，迫使她必須「有禮的婉拒」。

根據《美國之音》報導，邁阿密大學政治學教授金德芳（June Teufel Dreyer）指出，過去日本在2016年將日方駐台機構正名為「日本台灣交流協會」，呼籲美國應仿效日本的作法，「有美國在台協會，當然也可以有對等稱呼的台灣駐美機構」；金德芳還呼籲美國國會將管理與執行對台事務的權力從國務院收回，並建議美國政府跟台灣政府商討美軍艦隊停靠台灣港口的可能性，並明確終結「解決台灣問題的方案必須交給兩岸人民決定」的說法。

戴維森學院政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）認為，美國應該做的是傾聽台灣人與台灣領導人的聲音並「並承擔起尊重他們發聲的責任」，她以最近有美國國會議員提議邀請蔡英文總統前往國會演講為例，「這個提議讓蔡英文總統左右為難」，任雪麗強調，「我同意美國對台灣的官員訪問美國的部分限制過於嚴厲，甚至不必要；但我也認為邀請蔡英文前往美國國會兩院進行演講，是置她於非常困難和尷尬的境地，迫使她必須以國安為重而有禮的婉拒這個邀請。」

任雪麗表示，比起中國在習近平的統治下越來越專制，台灣的民主制度也越來越成熟，「台灣不是美國政策的工具，也不會是美國對付中國的武器」，她強調「2300萬台灣人有權決定自己的命運，而不是由別的國家幫他們決定。」

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