與華府智庫視訊 蔡總統：台灣是印太區域的民主燈塔

2019-03-28 07:13

〔特派記者蘇永耀／夏威夷報導〕總統蔡英文在過境夏威夷與美國華府智庫傳統基金會進行視訊對談，總統表示，中國企圖改變現狀，破壞台灣民主體制、升高軍事緊張情勢，並限縮國際空間，使台灣人民無法信任中國，也為兩岸關係帶來更多挑戰。

蔡總統出訪南太友邦，回程過境美國夏威夷，與傳統基金會視訊對談。

這項會議由傳統基金會創辦人佛訥博士主持，美國參議院外委會亞太小組主席賈德納及眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀，也與多名美方智庫代表共同出席參與。

總統說，台灣追求和平，而非敵意，但必須有足夠能力保衛自由、民主及台灣人民的生活方式，這是她作為總統的基本責任。

蔡總統指出，太平洋與台灣具互惠互利關係，台灣是區域一股良善力量，值得驕傲的民主體制，也是華人社會唯一的民主國家，一如美國副總統彭斯（Mike Pence）所言，為全球華人提供一條更佳道路。

美國推動印太戰略，蔡總統說，台灣對印太地區作法著重民主、區域繁榮與集體安全等三方面。近來的趨勢清楚顯示，理念相近國家應更積極在各地維護民主價值，正如前美國總統雷根在冷戰末期向英國國會演講時所言「今日的樂觀得來不易，非因民主不再活躍，而因民主的敵人用以鎮壓民主之工具已更加精良。然而，我們有充分理由保持樂觀，因為日復一日，民主將證明其絕非脆弱的花朵」，用來顛覆政經秩序的新工具，以及新形態的假訊息，都證明雷根的演講更為真切。

蔡總統指出，台灣站在這些挑戰的最前線，正考驗是否能保有自由民主，或受迫屈服於獨裁主義的壓力及控制。台灣承諾將更努力捍衛這份得來不易的自由，並確保持續作為印太區域的民主燈塔，台灣將繼續成為照亮此區域最黑暗角落的一道曙光。

她說，面對中國逼迫台灣接受「一國兩制」模式的巨大壓力，她曾列出保護台灣民主、法治與經濟活力的七項指導綱領，政府將採取更積極的作為，反制中國政府對社會與經濟的滲透以及干涉台灣內政，同時也將更積極與全球面對相同挑戰的理念相近國家合作因應。

台美日前共同宣布成立「印太民主治理諮商」對話，蔡總統預告將在9月舉辦首次會議，討論如何發揮各自優勢及共享價值，以幫助區域國家面對治理挑戰。

蔡總統也說，台灣正加強與太平洋島國合作，當中國持續在區域加強影響力時，她也注意到美國、澳洲、紐西蘭及其他負責任的利害關係者均逐漸體認此一挑戰。

蔡總統表示，作為抵禦極權主義的民主堡壘，相信台灣安全關乎集體安全，台灣的未來與整個區域的未來緊密相連。台灣具有清晰的印太願景，即基於區域各國的共同期盼，維護以「規範為基礎」的架構，台灣已做好準備，將與共享此願景的各國密切合作，並承諾為未來各世代確保印太區域的自由與開放。

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