重要突破！蔡總統在美國首晤美軍將領

Arthur Logan少將和蔡總統大方接受拍照。（特派記者蘇永耀攝）

2019-03-28 06:51

〔特派記者蘇永耀／夏威夷報導〕蔡英文總統將結束在夏威夷的過境行程，當地時間27日中午蔡總統前往夏威夷州急難管理署，包括前往參訪陸軍國民兵群指管災防中心，瞭解國土安全等議題。夏威夷州國民兵司令兼民防廳長Arthur Logan少將陪同參訪，這也是蔡總統首度在美國過境期間與美軍將領會面。

美少將贈「捍衛家園」畫作

Arthur Logan少將在參訪後也隨蔡總統走出門口，兩人並大方接受拍照，他同時贈蔡總統一幅畫作，主題為夏威夷原住民捍衛家園。

先前台灣立法委員訪問夏威夷時，也曾會晤Arthur Logan少將，當時中方強烈抗議，這次他親自接待蔡總統，不避諱接受媒體訪問，包括美國在台協會理事主席莫健也在旁，顯示美方對於深化台美之間朝安全層次密切合作的明確態度。

總統前往參訪的夏威夷州急難管理署（Hi-EMA），隸屬於夏威夷民防廳（Department of Defense），是由急難管理署、國民兵與國土安全辦公室等單位組成，主要工作為負責夏威夷州災害應變。

期待雙方未來更密切合作

過去3年民防廳下相關單位也與我方國防部在內進行災防講習、演練、相互派訓等交流，有很好的成效。Arthur Logan少將受訪時也談到數度前往台灣進行相關交流，也提到未來雙方還能展開更密切的合作。

這也是總統在前年過境期間繼訪問亞利桑納戰艦紀念館、去年過境NASA等美國官方機構後，進一步就災防等國土安全領域事務前往美國政府機構訪問。

Arthur Logan少將贈蔡總統一幅畫作，主題為夏威夷原住民捍衛家園。（特派記者蘇永耀攝）

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