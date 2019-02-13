文革史西方權威馬若德病逝 王丹發文悼念老師

2019-02-13 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國政治人物、歷史及政治學者，美國哈佛大學費正清中國研究中心前主任，中共文革史研究的西方權威學者馬若德（Roderick MacFarquhar），2月10日在美國麻薩諸塞州的劍橋因心臟病去世，享壽88歲。

綜合媒體報導，費正清研究中心官網2月11日發布馬若德去世消息，馬若德過去曾擔任英國廣播公司記者與英國下議院議員，並出版了《文化大革命的起源》三部曲以及《毛澤東的最後革命》等多部專著；《北京之春》雜誌名譽主編胡平表示，自己早在文革時期就讀過馬若德寫的有關文革的文章，他也曾多次見過馬若德，他對中國的關注、對中共歷史的研究之深令人難忘。

馬若德也是中國民運人士、六四學運領導人之一王丹的博士論文指導教授，王丹表示「老師待自己恩重如山，來不及見最後一面，實為終身遺憾；老師研究了一輩子中共政治，是美國學界對中共始終保持警惕立場，頭腦一以貫之地清醒的少數之一。」，而來自中國的政治學者裴敏新，過去在哈佛求學期間也曾受到馬若德指導，裴敏新過去也曾稱「馬若德很有名氣，幫了他很大忙。」

馬若德曾表示，現今習近平所擁有的權力已經超越了鄧小平；過去在北京大學在2015年舉辦世界首屆「馬克思主義大會」時，時年85歲的馬若德也受邀到場進行主題報告，事後有北大學生在微博透露，馬若德在演講中委婉的質疑了現今的中國社會形態與「馬克思主義」究竟還有多少相關之處，同時也提出對六四評價、中國環境污染等問題的擔憂。

馬若德1930年12月2日出生於英屬印度拉合爾，1955年畢業於哈佛大學遠東研究專業，獲碩士學位，1974年至1979年出任英國下議院議員，1981年被倫敦大學授予博士學位，之後進入哈佛大學任教，長期從事中共高層政治研究，並曾兩度擔任費正清研究中心主任。

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