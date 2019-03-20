助攻印太戰略抗中 美智庫：應支持台灣在南太平洋地位

2019-03-20 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫今（20日）公布一份美國印太戰略相關報告，指出擁有「事實主權」的台灣，有益美國拓展南太平洋地區影響力以抗衡中國，因此建議美國政府在不刺激中國的前提下，支持台灣在南太平洋的地位。

美國智庫「國家亞洲研究局（The National Bureau of Asian Research）」今發表一份「台灣在自由開放印太戰略中的潛在角色─南太平洋利益趨同」報告指出，台灣和中國競相爭取南太平洋島國的外交承認，反映出中美競爭在亞太區的影響力。

台灣努力與南太平洋島國維持外交關係、對此採取的活動，很大程度上支持了美方「自由開放印太（FOIP）」的戰略目標，台灣也公開表態願意成為華盛頓當局的夥伴，一起面對中國掠奪大洋洲政治、經濟和戰略利益問題；問題是，美國政府缺乏與台灣在南太平洋地區的合作計畫，台灣因此成了未被承認的合作夥伴。

報告認為，中美競爭日趨激烈加上美國對FOIP的承諾，擁有「事實主權」的台灣（a de facto independent Taiwan）價值非常高；而在加強投資、深化區域國家關係以反制中國影響力方面，台灣太平洋島嶼政策和FOIP也具共同利益。

報告雖然支持台美雙方應有更密切的合作關係，但也警告，若太過密切可能會驚動北京，恐招來猛烈攻擊，因此建議美國走「中庸路線」，默默支持台灣在南太平洋島國的地位，幫助台灣發揮潛能並為FOIP貢獻，藉此強化自由集團在南太平洋的影響力。

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