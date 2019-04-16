美國務院批准155億對台軍售案 含F-16培訓與後勤

2019-04-16 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍方15日發布新聞稿指出，國務院已批准可能對台軍售案，估計計畫費用為5億美元（約台幣155億），內容包含目前在路克空軍基地的F-16戰機飛行員訓練計畫及維護及後勤維護支援。不過，該軍售案僅是先通過國務院批准並通知國會，並不代表已完成銷售。

美國國防安全合作署（DSCA，Defense Security Cooperation Agency）15日發布新聞稿指出，美國國務院已批准可能對台軍售案，以繼續提供亞利桑那州路克空軍基地F-16戰機飛行員培訓計畫與後勤維護支援，包含飛行訓練、備件與維修零件、燃料與加油服務等相關計畫與後勤支援系統，估計計畫費用為5億美元，這項決定也已通知國會。

新聞稿也提到，這項研擬的軍售案符合美國法律與政策，也將有助於提高台灣的安全與防禦能力，進而讓台灣繼續成為區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步的重要力量，且軍售案出售的設備與支援服務，也不會改變區域的基本軍事平衡。不過這項可能軍售案只是依法提交可能軍售通知，並不代表已完成銷售。

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