藍批F-16V事件抱大腿失敗 綠回擊：對美歇斯底里、對中龜縮

2019-04-06 12:54

〔記者陳昀／台北報導〕美國《時代雜誌》報導川普政府未敲定美中貿易協議，已暫時擱置售台F-16V戰機，我國國防部稍早澄清否認。有國民黨立委批評，這赤裸證明蔡政府孤注一擲抱美國大腿、極度親美的外交政策完全失敗；不過，民進黨立委反擊，這只是美方釋出訊息意圖影響美中貿易談判，但每次跟美方稍有不順遂，藍營就歇斯底里批評，面對中國又龜縮，可笑。

王定宇指出，台美軍售有正式而直接的管道，不論是F-16V或是M1A2X等案，一切都按照正常程序在進行，且美國對台外交政策的長期基本原則之一，是對台軍售不會與中共討論，更不會與對中國談判綁在一起。

王定宇表示，這是美國媒體釋出的訊息，是在為美中貿易談判釋放「空氣化學作用」，台灣應該持續、審慎、密切的關注這件事的後續發展。

對於藍營批評蔡政府過度親美、抱大腿失敗，王定宇反擊說，台灣為了保衛自己跟美方合作，每每稍有不順遂，藍營就集體歇斯底里批評台美關係，面對意圖攻擊台灣的中國卻龜縮得像北京附庸，可笑。

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