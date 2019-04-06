美媒稱川普為美中貿易暫緩對台軍售 綠委認為...

2019-04-06 12:32

〔記者蘇芳禾／台北報導〕《時代雜誌》（Time）報導引述3名美國政府官員表示，在中美尚未達成貿易協議之前，川普政府將暫緩對台灣F-16V戰鬥機的軍售案。對此，民進黨外交國防委員會立委王定宇指出，根據他的了解，目前不論是F-16V或是M1A2X等案，一切都按照正常程序在進行。他認為，美國對台軍售不會與中共討論，更不會與對中國談判綁在一起。

《時代雜誌》報導，這3名美國官員匿名發言，因為他們無權公開討論此事。這些匿名官員4日透露，川普政府暫時擱置對台軍售的決定並沒有讓台灣方面感到驚慌失措，台灣官員仍然相信，在美國和中國達成協議後，華府仍會批准這項對台軍售案，且台灣認為，緩和美中貿易戰的緊張局勢，對台灣較為有利。

《時代》也報導，美國如果要對台軍售，必須經由國會批准。據一名美國政府官員稱，川普政府尚未將對台軍售案向國會提出，且國務院反對最新對台軍售案，還要求舉行跨部會會議，以確定美國是否可以對台出售M1艾步蘭（Abrams）戰車。《時代》認為，川普政府為求美中達成貿易協議，而暫緩對台F-16戰機的軍售案，形同再次向中國低頭。

對此，王定宇表示，第一、這是美國媒體釋出的訊息，台美軍售有正式而直接的管道，據他的了解，目前不論是F-16V或是M1A2X等案，一切都按照正常程序在進行。

第二、美國對台外交政策的長期基本原則之一，對台軍售不會與中共討論，更不會與對中國談判綁在一起。第三、這個訊息的釋出，其「釋放空氣的化學作用」反而是在美中貿易談判。

最後，王定宇也說，台灣應該持續、審慎、密切的關注這件事的後續發展。

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