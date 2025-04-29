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    不能讓世界誤解台灣！醫師投書「刺胳針」出錯 衛福部最快今致函澄清

    衛福部長邱泰源（左）強調，最快今天就會正式致函「刺胳針」，把正確資訊傳達給世界。（記者邱芷柔攝）

    衛福部長邱泰源（左）強調，最快今天就會正式致函「刺胳針」，把正確資訊傳達給世界。（記者邱芷柔攝）

    2025/04/29 14:16

    〔記者邱芷柔／台北報導〕國際期刊「刺胳針」（The Lancet）日前刊出中國醫藥大學醫師李景行、許漱白的投書，直指台灣健保體系瀕臨崩壞，卻引用錯誤數據，不僅作者所屬醫院致歉，被誤引的長庚醫院也發聲明澄清。對此衛福部長邱泰源今（29日）強調，最快今天就會正式致函「刺胳針」，把正確資訊傳達給世界。

    邱泰源今天出席「部立醫院第三屆優良暨資深典範行政人員頒獎典禮」，會前受訪時指出，台灣的醫療體系和健保制度獲得世界各國高度肯定，不讓國人「因貧而病、因病而貧」，民眾滿意度高達9成以上。他強調，如果引用錯誤的數據，呈現出不實的台灣狀況，「這是非常不當的行為」，也嚴重影響刊物讀者的認知，因此衛福部正嚴肅以待、積極處理。

    針對投書中的數據錯誤，邱泰源說，台灣在Omicron流行期間的死亡率僅0.16%，甚至低於日本同期的0.2%，不是投書所指的58.2%；護理人力部分，台灣每萬人口有83位護理師，也非投書所稱的62位，雖然仍有努力空間，但在人力水準上屬於全球前段班。

    邱泰源強調，面對高齡化、少子化的社會趨勢，台灣的健保與醫療體系持續修正、改善，希望能在穩固的基礎上，推動健康台灣願景。他表示，針對這次投書錯誤，衛福部已召開多次會議研議，相關醫院也有說明，但衛福部的立場很清楚，就是希望把台灣正確的訊息傳達給世界，部內已撰寫說明，預計最快今天、最晚明天就會寄出，向「刺胳針」正式澄清。

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