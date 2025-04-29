板橋泰式餐廳白飯驚見疑老鼠屎？ 新北衛生局：將派員稽查

新北市一名陳姓消費者投訴，日前在板橋泰式餐廳用餐時，驚見白飯中出現疑似老鼠排泄物的異物，導致當場食慾全失。（民眾提供）

2025/04/29 14:35

〔記者羅國嘉／新北報導〕酸辣的泰國菜，一直是台灣人喜愛的異國美食之一。然而，新北市一名陳姓消費者投訴，日前在板橋「非常泰」泰式餐廳用餐時，驚見白飯中出現疑似老鼠排泄物的異物，導致當場食慾全失，不過餐廳僅表示當天免單並「關心後續狀況」，但他痛批，從事件發生後8天，卻從未主動聯繫關心，質疑業者在危機處理與教育訓練明顯失職；市府衛生局回應，將派員針對病媒防治措施及環境清潔進行查核。

記者從上午約10時許左右致電總公司、留言給業者，但截至目前仍未獲得回應。

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非常泰創立於1995年，是瓦城泰統集團旗下品牌之一。不過陳先生表示，4月20日晚間約8時許到該餐廳用餐時，飯吃到一半驚見白飯中出現疑似老鼠屎的異物，當天餐廳值班主管雖緊急將飯收走，並承諾當天用餐免費招待，並留下聯絡方式表示會後續聯絡，然而直至4月28日仍未接到任何回應，讓他質疑餐廳是否有心重視食安與顧客服務。

陳先生憤怒指，直到自己主動致電餐廳反映，值班人員才通知經理回電。該餐廳經理於28日晚上6時11分致電，卻以「當日處理的主管隔兩天休假，所以沒有聯絡我」、「經理本人出國三天」等理由推託，讓他質疑餐廳內部管理嚴重失序，「一家店發生食安衛生問題，身為經理怎麼可能毫不知情？這樣的說辭連自己都難以相信，更何況是消費者？」

衛生局表示，將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，特別針對病媒防治措施及環境清潔進行查核，倘有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

新北市一名陳姓消費者投訴，日前在板橋泰式餐廳用餐時，驚見白飯中出現疑似老鼠排泄物的異物。（記者羅國嘉攝）

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